Tardó dos años para poder subir al octágono de UFC y cuando finalmente lo hizo, CM Punk cayó de forma estrepitosa.



Phill Brooks tuvo su primer combate como profesional en las Artes Marciales Mixtas (MMA) con un marco de ensueño, en la mayor empresa de este deporte, ante una arena llena y volcada a su favor, sin embargo, Mickey Gall se encargó de convertir todo en pesadilla.



La entrada de Punk al octágono recordó sus mejores momentos en WWE, cuando en el estadio sonó "Cult of Personality", canción que el ex luchador utilizaba en su entrada al ring. Pero la alegría y el buen ánimo del oriundo de Chigago terminó en cuanto inició el combate.



Mickey Gall se lanzó a toda velocidad contra las piernas de Punk, enviándolo al suelo en un instante, de inmediato conectó un par de golpes y buscó el sometimiento, Brooks alcanzó a quitarse una Guillotina y un Mataleón, pero la insistencia fue tanta de su rival, que finalmente Punk ya no pudo quitarse un segundo intento y terminó por rendirse tras dos minutos y 14 segundos de encuentro.



El inicio de CM Punk en las MMA fue de la peor manera posible; sin embargo aseguró que volvería pese a la derrota.

