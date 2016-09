La 27 edición del Medio Maratón Atlas acentúo una vez más las sospechas sobre la masiva participación de atletas kenianos en carreras atléticas sin control antidopaje ya que una vez más, esta prueba que históricamente sí reliaza antipoding a los atletas vio como atletas mexicanos fuguraron entre los primeros lugares.

Contrario a lo que ocurrió hace seis meses en el Medio Maratón de Zapopan, evento en el que el entonces titular del Consejo Municipal del Deporte, Diego Silva informó que desconocía y por ende omitió el control antidoping en dicha prueba, en esta ocasión en el 21 K rojinegro atletas mexicanos fueron protagonistas de la prueba debido al control que se realiza ante sustancias prohibidas.

La atleta mexiquense Dulce María Rodríguez segundo lugar en la rama femenil señaló al final de esta prueba la gran diferencia que existe cuando hay control antidoping en las carreras mexicanas y cuando no existe, secundando la voz de Juan Carlos Romero el mejor rankeado en el ya citado 21K zapopano.

"Algo que reconozco y agradezco es lo legal, que aquí se realizan exámenes antidoping, aquí puedes competir sabiendo que todos venimos sin extras. Quedan dudas sobre los kenianos, porque en ocasiones no se les ve ni el polvo y a mí me gusta venir aquí porque siempre me va bien”, indicó Rodríguez.

A su vez Romero señaló que es muy fácil de comprobar cuando un atleta compite con algo de ayuda tal y como ocurrió en Zapopan hace seis meses en donde 30 kenianos tomaron parte del Medio Maratón, y en el que él fue el cuarto sitio y apenas otro mexicano Carlos Carrera terminó dentro del top ten.

"La prueba está en el Medio (Maratón) de Guadalajara en donde Juan Luis (Barrios) ganó caminando porque no había forma de que se toparan. Sí, claro, sin dudarlo, no conozco a un atleta en el mundo que corra un medio, luego un maratón, luego otro medio en un mes y quede en primer lugar en los tres, es sobre natural, no es humano, puede ser de otro nivel, tener las máximas cualidades, pero el cuerpo lo resiente", dijo Romero en una entrevista al diario Cancha en marzo pasado.

El medio maratón Atlas 2016 fue conquistado por el guanajuatense Daniel Vargas, el segundo puesto fue para el keniano Joseph Nyokwoyo, y el tercero para Eloy Sánchez Vidal, en la rama femenil la ganadora fue la keniana Caroline Jebiwot, Dulce María Rodríguez segundo puesto y la también keniana Leah Jebiwot terminó en tercer puesto.

Cifras

1500 carreras atléticas al año en México

90% no practican control antidopaje

10% sí tiene dicho control

40 mil pesos en promedio el costo de un control para detectar sustancias prohibidas

El dato

Jemina Jelagat Sumgong regaló a Kenia en los recientes Juegos Olímpicos de Río 2016, la primera medalla de oro en un maratón olímpico femenino, en la rama varonil Eliud Kipchoge también de Kenia conquistó el 42 K de una justa veraniega, por primera vez en la historia para la misma nación,