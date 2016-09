A mitad de semana Xavi Hernández, actual jugador del Al- Sadd declaró en entrevista que Cristiano Ronaldo, figura del Real Madrid no era el mejor futbolista del mundo, acto que causó gran revuelo.

"El problema que tiene es que hay otro que ha sido prácticamente el mejor futbolista de la historia, se llama Messi", señaló el ex jugador del Barcelona.



Ante esta situación CR7 no se quedó callado, por lo que al terminar el encuentro entre el Real Madrid y el Osasuna, el lusitano arremetió en contra de la ex estrella baulgrana.



"¿Qué si me incomoda lo de Xavi?, el jugador más buscado de internet soy yo. Qué me importa que Xavi hable de mí, juega en Qatar o no lo sé. Ha ganado todo, pero nunca ha ganado un Balón de Oro", aseguró el delantero.



Cabe destacar que en su regreso al futbol español, Cristiano Ronaldo anotó su primer gol de la temporada al minuto 6; los Merengues lograron vencer 5-2 al Osasuna.