Sin duda alguna Cruz Azul no está pasando por un buen momento en el Apertura 2016 y es que después de la victoria de Morelia 3-1 sobre Veracruz, la tabla de descenso ha dado un giro repentino, pues 'La Máquina' ya se encuentra a 7 puntos del descenso.



Ahora los dirigidos por Tomás Boy no sólo tendrán que preocuparse por olvidar el partido contra América y revertir su mal paso en presente torneo, sino también empezar a pelear por no llegar a los últimos lugares de la tabla.



Los celestes enfrentaran en la Jornada 9 a Jaguares de Chiapas, equipo que también lucha por el no descenso, por lo que será un partido crucial para los capitalinos.



Los equipos que se encuentran hasta el momento en los últimos lugares son:



Cruz Azul con 1.2632

Tijuana con 1.2632

Necaxa con 1.2500

Puebla con 1.2368

Jaguares con 1.2237

Veracruz con 1.2078

Morelia con 1.1558