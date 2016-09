La ex mediocampista estadounidense Lauren Holiday será intervenida quirúrgicamente debido a un tumor cerebral. Holiday se retiró de las canchas en el 2015, después de levantar la copa con la selección de las barras y las estrellas en el pasado Mundial de Canadá; esto con la finalidad de cumplir su deseo de convertirse en madre y formar una familia con su esposo, Jrue Holiday, basquetbolista de los Pelicanos de Nueva Orleans.



Pocos meses después de haber dicho adiós al futbol la ex seleccionada quedó embarazada; sin embargo, no todo es color de rosa para su familia, pues durante los chequeos pertinentes de su embarazo, Lauren fue diagnosticada con un tumor cerebral benigno, situación por la que deberá ser intervenida seis semanas después de dar a luz a su hija. Se prevé que la pequeña nazca el próximo mes de octubre.



Ante esta situación, el jugador de los Pelicanos y pareja de la campeona del mundo comentó: "Sólo nos queda rezar por ella. Lauren tiene unos días buenos y otros malos. Es una mujer luchadora, la más dura que conozco"; al mismo tiempo en que aseguraba que su hija estaba bien, mientras que su esposa padece de fuertes dolores de cabeza.