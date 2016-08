Christian Bermúdez, jugador del Puebla, se quedará recluido en el Reclusorio Norte al recibir auto de formal prisión por faltar a las obligaciones alimentarias pendientes con su ex esposa, María Fernanda Hernández, y sus dos hijos desde el 2014.



El juez 11 penal del Tribunal de Justicia, Eduardo Mara Carrillo dictó la resolución lo que hará que el Hobbit permanece recluido hasta que no llegue a un acuerdo y cumpla con sus obligaciones de alimentación con sus hijos.



Según información de ESPN, Rodolfo Aragón, abogado del futbolista, no lograron obtener su libertad condicional pese a que se presentaron pruebas a favor de Bermúdez.



El litigante informó que a Christian se le exigen 150 mil pesos mensuales, cifra que no puede cumplir pero que él daba una cifra aceptable que fue rechazada.



“Presentamos pagos, ofrecimientos de pago, facturas de vehículos en los que anda la señora para alegar su buena fe y escrituras de las dos casas que tiene la señora”, declaró Aragón.



Por otro lado, Emilio Pardo Cota, abogado de María Fernanda Hernández, afirmó que Christian Bermúdez se quedará recluido durante todo el proceso a menos que pague las obligaciones alimentarias y ella lo perdone.



“Su única opción es que cumpla con sus obligaciones alimentarias, que garantice la pensión futura por un año o dos y entonces sí mi clienta le otorgaría el perdón y podría salir”, informó Pardo Cota



De agotarse el proceso y no llegar a un acuerdo se dictará sentencia, la cual podría ser cárcel de 3 a 5 años y si es agraviado podría aumentar de cuatro y medio a siete y medio, más la reparación del daño y la pérdida de derechos de familia

