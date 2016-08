Mucho se había especulado acerca del futuro del mexicano Diego Reyes, futbolista que quedó fuera de la Real sociedad tras jugar 26 partidos al lado de Carlos Vela la temporada pasada. Cabe destacar que la carta del defensa pertenece al Porto de Portugal, por lo que no se tenía claro cual sería el nuevo conjunto del seleccionado nacional.



Debido a la alegría que le causó regresar al futbol español, Reyes se le adelanto a su nuevo club y a través de sus redes sociales publicó cual sería su nuevo equipo en la Liga Española.



En la pagina personal del ex de América se pudo observar un tuit acompañado de una foto con el escudo del Espanyol de España; lamentablemente, la publicación fue borrada minutos después debido a que los 'Periquitos' no lo han hecho oficial. Se espera que en las próximas horas la escuadra lo haga oficial en su página oficial.