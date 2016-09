Doramitzi González pierde oportunidad de medalla por pifia administrativa

La nadadora paralímpica Doramitzi González quedó fuera de relevos 4x50 mixto de Río 2016, luego de ver rechazada su inscripción a la prueba. Situación que la veterana competidora denunció en redes sociales.

“Se perdió el relevo por traer personas que no saben, estoy muy triste, era mi única oportunidad de medalla y aplastaron nuestros sueños”, expresó entre lágrimas la experimentada nadadora.

Asimismo, en un video que compartió en Facebook, Doramitzi se dijo triste por el trabajo que realizó en su camino a Río 2016.

“Me duele mucho porque ellos no me van a dar todo lo que me tocaba. No se vale que esto pase, entrenas tanto, tus sueños y sólo por una estupidez de llegar tarde”, atiza la veterana tricolor, que por cuarta vez se hace presente en una justa paralímpica.

La michoacana de 33 años, que ayer jueves arrancó actividad en los 100 metros dorso categoría S6, llegó a Río 2016 como una de las cartas fuertes de la delegación mexicana, pues en su vitrina ostenta cinco oros, tres platas y tres bronces, dentro de la categoría S6.