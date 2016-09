El judoka mexicano Eduardo Ávila participará en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, en donde buscará subir al podio y dejar el nombre de México en lo alto. Ávila iniciará actividad el próximo 9 de septiembre.



El atleta azteca ha estado presente en dos ediciones de Juegos Paralímpicos, consiguiendo medalla de oro en Beijing 2008 y Londres 2012; por lo que en Río 2016 se impuso como meta nuevamente vestirse de gloria. Cabe destacar que Eduardo sufre de una debilidad visual progresiva; sin embargo, no ha sido impedimento para que practicara judo desde hace aproximadamente 20 años.



El camino para el mexicano rumbo a Río 2016 no ha sido del todo fácil, pues en 2013 sufrió una fractura de esternón que amenazó con dejarlo fuera de cualquier actividad de alto impacto; afortunadamente, tras seis meses de rehabilitación regresó a las competencias y en 2014 se consagró en el Campeonato Mundial de Colorado Springs, recibiendo en este su pase a la justa veraniega y haciendose acreedor al Premio Nacional del Deporte.



Ante esta situación al representante mexicano comentó: "Estos son mis terceros juegos. Para mí esto es un compromiso; el país ha invertido en mí y me toca responderle a mi país. Estoy orgullosos de representar a México; tengo que cerrar Río con una medalla", finalizo el mexicano.