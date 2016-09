Luego de que algunos aficionados señalaran que fueron insultados por familiares de Edwin Cardona y uno de ellos reportó que fue agredido por la madre del jugador, el colombiano se disculpó con los seguidores de la Pandilla.



Por medio de un breve video con duración de 45 segundos, publicado a través de las redes sociales del club, el ‘10’ del Monterrey emitió el siguiente mensaje.



“Soy Edwin Cardona y quiero de una manera respetuosa ofrecerles una disculpa por lo sucedido el sábado.



Equivocadamente mi mamá reacciona por unos insultos la verdad no muy agradables hacia los jugadores y hacia mi, aunque nada justifica el hecho se trata de una mamá que no quiere que traten mal a su hijo”, comentó en la grabación.



A su vez Cardona se comprometió a que esto no volverá a suceder en adelante y pidió que se mantenga el apoyo al equipo, como siempre lo ha realizado la incondicional afición rayada.



“Es algo que no va a volver a suceder, de antemano pido otra vez disculpas de todo corazón y esperamos mis compañeros y yo de todo su apoyo de todo corazón como siempre lo han hecho. Les mando mis mejores deseos y un fuerte abrazo”, concluyó el seleccionado cafetalero.