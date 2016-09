“Sólo volverá a jugar cuando su agente pida perdón”. Ese fue el mensaje que envió Pep Guardiola este martes por la mañana a Yaya Touré para explicar su ausencia en el primer equipo. Es que luego que el marfileño no fuera incluido en el plantel que está jugando la Champions League, su representante, Dmitri Seluk, se lanzó contra el técnico y aseguró que estaba humillando a su pupilo.

Las declaraciones no cayeron nada de bien en el técnico y tomó la decisión de marginar al mediocampista. Así se desató una guerra entre el agente y el español, la que cada vez sube más de tono. Más aún luego del pedido de Guardiola para que le pidan disculpas públicas.

Pero la respuesta de Seluk no se hizo esperar y nuevamente fue en duros términos. “Me disculparé con Pep Guardiola cuando él se disculpe con Manuel Pellegrini por lo que le hizo“, comenzó diciendo en declaraciones a Sky Sports.

Los dardos no paran

Sin embargo, no se quedó ahí y siguió recordando el despido del Ingeniero para que el técnico español llegue a la banca del Manchester City.

“Manuel firmó un contrato el año pasado y lo echaron para que llegara Guardiola. Pellegrini sí es un caballero. Guardiola también debería disculparse con Hart, porque no es normal llegar a Inglaterra y cargarse a los pocos ingleses que tienen. Tendría que respetar el país en el que trabaja”, dijo el agente.

“Las grandes estrellas europeas no querían venir al City, pero Yaya firmó. No eran un gran club y ahora tienen dos Premier League, copas y semifinales de Champions. Yo respeto a entrenadores como Ranieri, que consiguen grandes cosas sin gastar dinero. Puedo decir lo que quiera y Guardiola no me puede parar”, concluyó. La guerra continúa y está más desatada que nunca.