El esloveno Aleksander Ceferin sustituye a Platini al frente de la UEFA

La UEFA eligió este miércoles a Aleksander Ceferin para suceder a Michel Platini como presidente del ente, sustituyendo a una figura histórica del futbol europeo por un desconocido abogado esloveno.

Ceferin, de 48 años, completará el mandato de cuatro años de Platini al frente del organismo, que expirará en 2019. El ex capitán de la selección francesa de futbol está inhabilitado por la FIFA para ejercer cualquier cargo relacionado con el deporte por recibir un pago inapropiado.

Ceferin, presidente de la Federación de Futbol de Eslovenia, se impuso por 43 a 12 al vicepresidente de la UEFA, el holandés Michael van Praag, en la votación celebrada en Atenas.

El reto más inmediato de Ceferin es solucionar las fracturas abiertas en el futbol europeo por un acuerdo secreto para incrementar las plazas garantizadas en la Liga de Campeones para clubes de las ligas más potentes del continente: Inglaterra, España, Alemania e Italia.

Ceferin es el séptimo presidente de la UEFA en sus 62 años de historia.

"Mi pequeña y bella Eslovenia está muy orgullosa, y espero que un día ustedes puedan estar también muy orgullosos de mí", dijo Ceferin a los delegados de la UEFA.

Ceferin, que nunca ha formado parte del comité ejecutivo del ente rector del futbol europeo, abordó su aparente falta de preparación para ejercer como presidente en un discurso previo a la votación.

"Algunas personas pueden haber dicho que no soy un líder, que soy demasiado joven y demasiado inexperto para convertirme en el próximo presidente la UEFA", manifestó Ceferin, padre de tres hijos de Liubliana. "No porque repita una y otra vez, alto y claro, 'Soy un líder', se convierte uno en líder. Si tienen que hacerlo, probablemente no son líderes".

Ceferin dijo que compaginar la gestión de un despacho de abogados en Eslovenia con la presidencia de la federación de futbol del país le exigió ser "creativo, fuerte e inspirador".

"Se puede decir que soy joven y tengo experiencia pero, sinceramente, creo que es una falta de respeto para las federaciones pequeñas y medianas que, 365 días al año, hacen mucho con poco", agregó Ceferin.

La UEFA se vio obligada a convocar elecciones extraordinarias tras la inhabilitación del comité de ética de la FIFA a Platini por aceptar un pago de dos millones de francos suizos (dos millones de euros) del ente en 2001.

A pesar de estar sancionado para ejercer cualquier cargo de responsabilidad o relacionado con el deporte, el juez de ética de la FIFA permitió la intervención de Platini ante el congreso de la UEFA el miércoles como un "gesto de humanidad".

"Tengan claro que tengo la conciencia limpia, que estoy convencido de que no cometí el más mínimo error y que seguiré la batalla legal", dijo ante una audiencia compuesta, entre otros, por el nuevo presidente de la FIFA, Gianni Infantino. "Quiero dar las gracias a todos los presentes en esta sala que tuvieron la valentía y lealtad de apoyarme durante los últimos meses".

En un alto en su exilio forzoso, Platini empleó la plataforma de Atenas para destacar sus logros desde que asumió la presidencia del ente rector del futbol europeo en 2007 y aconsejar a su sucesor.

"Continúen equilibrando las realidad del deporte y los intereses económicos", declaró.