Después de haber culminado su contrato con Tigres en el Clausura 2016, el futbolista chileno Héctor Mancilla se quedó sin equipo para el presente torneo, esto después de no ser fichado por ningún club de la Liga MX, ni del Ascenso MX.



Sin embargo, el amor que Mancilla le tiene al futbol es tan grande que ahora juega en el futbol amateur de Cuautla, Morelos; según información de As, el ex de Toluca es el flamante refuerzo del conjunto llamado Colonia Zapata, escuadra que se encuentra disputando la final de la primera edición del torneo Copa Libre Unión Tecate, evento que entregará al campeón 500 mil pesos.



Cabe destacar que el delantero sólo podrá jugar la final del certamen, esto debido a cuestiones en los registros del torneo.



La final de ida de dicho certamen ya se disputó, y el delantero chileno fue uno de los protagonistas; lamentablemente fue debido su bajo rendimiento, situación que causó una serie de malos comentarios en redes sociales, en dónde lo llamaron "tronco mercenario" y lo acusaron de quererse "robar" el dinero.



La final de vuelta de la Copa se realizará el próximo 17 de septiembre y se espera que el ex zaguero de la Liga MX demuestre su nivel y consiga coronarse.