A pesar de que el adagio versa de que no hay quinto malo, para los Leones Negros esta sentencia no se pudo cumplir y en su última salida en el Ascenso MX, la de este fin de semana en la que disputó su quinto juego fuera del estadio Jalisco, la fortuna ya no le sonrió a el equipo de Joel Sánchez y sufrió su primera derrota fuera de casa 2-1 ante el Atlante. Desde la próxima fecha los Melenudos tendrán que romper su inercia negativa en casa, donde no registran triunfo alguno en la Liga de...