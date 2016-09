El "provocador" estilo de Neymar sumó defensores

El estilo de Neymar puede gustar o no, pero nadie duda de la calidad técnica del brasileña. Es que el delantero suele sufrir críticas por abusar de los lujos cuando su equipo va ganando y en la pasada fecha de la Liga de España la situación no fue distinta.

Cuando Barcelona goleaba inapelablemente por 5 a 1 al Leganés, Neymar comenzó con sus juegos y lujos en el mediocampo, provocando la molestia de sus rivales. Poco a poco, su “provocador” estilo fue colmando la paciencia de los jugadores del humillado equipo rival y empezó a recibir faltas por su comportamiento. Los códigos del fútbol, esos que esperan que no masacres a tu adversario, fueron nuevamente violados.

Las acciones de Neymar volvieron a provocar las críticas de la prensa española, pero también sumó defensores y el primero en alabar su estilo fue su técnico Luis Enrique.

“Tiene su propio estilo, que lo considero espectacular para lo que es el fútbol. Entiende de esa manera y disfrutamos muchísimo. Te guste o no, juega así. Lo permite el reglamento. No pone que no puedas hacer regates espectaculares cuando vas ganando o perdiendo”, señaló el estratega de Barcelona.

Los apoyos se multiplicaron para Neymar

Sin embargo, Luis Enrique no fue el único que salió en su defensa y también lo hicieron técnicos rivales. Zinedine Zidane, uno que se lucía con su calidad en la cancha, no tuvo problemas para dar su respaldo a un jugador del archirrival. “No creo que sea una provocación. Cada uno vive el fútbol de una manera y él hace cosas que no muchos jugadores pueden hacer”, dijo el técnico de Real Madrid sobre Neymar.

Tal como Zizou, Diego Simeone, técnico de Atlético de Madrid, también defendió al brasileño y sus constantes lujos en la cancha. “Es un jugador extraordinario y en Barcelona ha mostrado su talento. Tiene una personalidad que le hace ser así y me encanta. Puede cantar, bailar y luego la destroza. Habla en el campo, donde debe hacerlo”, concluyó el Cholo.

El provocador estilo de Neymar suma más adeptos que críticos.