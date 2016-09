El tierno gesto que tuvo un equipo sueco con sus veteranos hinchas

El AIK Solna, club de la primera división de Suecia, conmovió a todo su estadio en su último duelo liguero, ante el Gefle. Los suecos quisieron cambiar la forma de entrar a la cancha y en vez de hacerlo con el habitual grupo de niños, homenajearon a sus fanáticos de más edad con un tierno gesto.

Fue así como un grupo de veteranos hinchas hizo ingreso al pasto del Friends Arena de la mano de los jugadores y el estadio se puso de pie con el emocionante momento que presenciaron antes del encuentro.

El grupo de particulares “mascotas” estuvo encabezado por el ex presidente de la UEFA y mandamás honorario del AIK Solna, Lennart Johansson. La idea nació para promover descuentos en las entradas para los jubilados y buses gratuitos que los lleven desde el estadio a sus hogares de retiro.

“Hay muchos de nosotros que hemos vivido con el AIK por todas nuestras vidas. Por distintas razones, ahora nos cuesta llegar al estadio. Sin embargo, eso no significa que no nos preocupemos del club, sólo que tenemos más dificultad para viajar y movernos”, dijo Johansson sobre la iniciativa que tuvo el club de sus amores.

En tanto, el actual presidente del club, Mikael Ahlerup, dijo sobre el emotivo gesto que “nuestra sección familiar ha sido por mucho tiempo la más grande de Suecia. Es muy importante llegar a los niños y adolescentes para que sean del club, pero no podemos olvidar a la generación que hizo que el club sea lo que es. Por eso, esta iniciativa era algo obvio para hacer“.

Además de la alegría que provocó la iniciativa del club, los fanáticos pudieron disfrutar con la victoria por 1 a 0 que obtuvieron ante el Gefle, en duelo válido a la fecha 22 de la Liga de Suecia. El resultado los dejó en la tercera posición con 43 puntos, a siete del líder Norrkoping.

Swedish club AIK replaced their child mascots with some of their oldest fans.

Class. 👏 pic.twitter.com/QSIcgMyhhe

(via @@BigSportGB)

— Footy Jokes (@Footy_Jokes) September 21, 2016