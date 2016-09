Sin duda alguna el buen ambiente que se vive en Chivas después de sus últimas victorias en el Apertura 2016 no sólo se ha visto reflejado en el terreno de juego, sino también en redes sociales.



En esta ocasión el protagonista fue el propio dueño del 'Rebaño' Sagrado quién trolleo de forma épica a su CEO, José Luis Higuera, después de que publicara en su cuenta personal de Twitter una foto con el ex futbolista David Beckham.



En la publicación se puede observar a Higuera al lado de la ex estrella merengue; sin embargo, el mexicano aparece con una camisa un tanto peculiar, situación que aprovecho Jorge Vergara para comentar: "Los de la banda el Recodo andan buscando su camisa".