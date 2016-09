Gente cercana al Bayer Leverkusen ha asegurado que Javier Hernández no saldría del club alemán por una oferta menor a los 30 millones de euros, así que el Arsenal tendría que preparar una jugosa contraoferta si quiere al mexicano en sus filas para el próximo verano, ya que la misma fuente señaló que en este invierno sería poco probable su salida. "En el Bayer no se contempla la posibilidad de un traspaso en este mercado de invierno", declaró la fuente al portal ESPN. No será una negociación...