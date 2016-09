Pese a los abucheos de la afición que pidieron su salida al final del partido con Honduras, el técnico colombiano Juan Carlos Osorio, afirmó que está tranquilo con el trabajo que ha hecho con México y con la mente puesta ya en la siguiente ronda. “Me siento mejor preparado que antes, la verdad que no noté hasta el final cuando me lo comentaron mis auxiliares, cuando estoy dirigiendo me meto por completo, me siento bien, tranquilo dispuesto a continuar mejorando como profesional y como ser...