Cristalizar el sueño de participar y buscar triunfo en unos Juegos Paralímpicos, comenzó hace 16 años frente al televisor en Sydney 2000 para José de Jesús Castillo, quien verá acción en la prueba de powerlifthing (levantamiento de pesas-potencia) en la categoría de los -97 kilogramos, con la misión de vivir intensamente y subir al podio después de muchos años de árduo trabajo.



¿Soñabas en algún momento de tu vida estar en este tiempo de competencias, vivir esta clase de momentos, pasaba por tu cabeza asistir a competencias internacionales, viajar, subir a un podio?

-Yo estaba viendo por televisión los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000 y vi a una compañera levantando pesas, ella ganó medalla de plata y se me quedó muy grabado ese momento, tenía entonces 16 años y al ver a una persona con dscapacidad que levantaba pesas y haciendo ejercicio viajó a triunfar a otro país, ahí pensé en algún momento que yo iba estar ahí, ingenuamente o no, pero así lo dije no sabía si lo iba a lograr o no y gracias Dios que me cuidado mucho en mí cuerpo de no tener lesiones, véme ya estoy aquí y aparte me ha dado la fuerza para poder realizar este sueño.

¿Cómo es la preparación para un atleta como ustedes quienes además del trabajo en el entrenamiento llevan una vida cotidiana y con sus ocupaciones familiares?

-Se sacrifica uno mucho, el deporte es de mucha disciplina, de mucha constancia de muchas privaciones, de repente no puedes divertirte como cualquier joven convencional, hay que guardarse para tener un mejor rendimiento en los entrenamientos y en las competencias.

¿Cuánto tiempo le dura carrera deportiva a un atleta de tu disciplina, para en un momento decir hasta aquí llegué y me debo retirar?

-Este deporte todo depende mucho de las lesiones que puedas tener, se caracteriza esta disciplina de fuerza, no es como la natación, el atletismo, acá es de fuerza pura, puedes tener 38, 45, 47 años, la mayoría de los campeones del mundo logran su madurez entre los 35 y 44 años; entonces yo por ahí tengo un rato más en esta disciplina.

Jesús has señalado que tus triunfos los dedicas al pueblo mexicano, quienes a lo mejor en sus problemas del día a día están muy agobiados y quizá deprimidos por su capacidad diferente, pero ¿qué podrías compartir para motivar a otra gente y que viéndote digan si él puede, yo también puedo?

-Creo que la vida es como la de cualquier otra persona, nos damos tiempo para poder vivir muchas cosas, dar muchas alegrías a nuestras familias y para tener una disciplina en el deporte, simplemente hay que estar bien enfocado en lo que uno quiere y trabajar. La familia me apoya y está conmigo. Para nosotros ir a unos Juegos Parlímpicos es una gran responsabilidad, ser parte de la historia del país, más aún de poder da un buen resultado.