¿Se imaginan estar conduciendo a más de 300 kilómetros por hora y de repente, encontrarse a un lagarto de frente? Pues eso le pasó a Max Verstappen durante las prácticas del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1.

En primer lugar, Singapur es un lugar considerado “exótico” por lo variado de sus paisajes y también por la fauna que posee. Por lo tanto, no es extraño ver animales corriendo por las grandes ciudades. Aunque lo sucedido en el Gran Premio de Singapur no tiene antecedentes.

El piloto holandés se encontraba compitiendo en el circuito urbano de Marina Bay, en Singapur, cuando todo ocurrió. Un enorme lagarto, de unos dos metros de longitud, atravesó la pista justo cuando Verstappen estaba a punto de cruzar una curva.

Como resultado de esto, el piloto de 18 años se llevó un buen susto, y lo podemos notar en las palabras con las que anunció el hecho a su equipo.

“Hey. Hay un lagarto en medio de la pista. No estoy bromeando”, comunicó Verstappen por radio a los técnicos de Red Bull.

No obstante, desde el “box” de su equipo le respondieron con algo de humor: “Te has encontrado cara a cara con Godzilla entonces”.

Miren a continuación el peculiar momento:

Max Verstappen’s close encounter with *that* giant lizard at the #SingaporeGP #MAXmania pic.twitter.com/SInMbn8ZvP

Además, la Fórmula 1 también se tomó con humor el momento en su cuenta de Twitter.

“Cosas que no esperas escuchar en #FP3. Verstappen: Hay un lagarto gigante en la pista”.

Things you don't expect to hear in #FP3… 📻

Verstappen: "There's a giant lizard on the track!" 😂🐊#SingaporeGP pic.twitter.com/oxJ9csxPEs

— Formula 1 (@F1) September 17, 2016