Luego de ver los cuestionamientos hacia el tecnico de la selección nacional; Juan Carlos Osorio en el sentido de que permite que Rafael Márquez le señale cosas sobre el funcionamiento del equipo Tricolor, el estratega del Atlas y del Kaiser; José Guadalupe Cruz aclarró que siempre serña valioso contar con la opinión del defensor michoacano pues hay gran conocimiento y respeto de su futbolista hacia los entrenadores.

“Su faceta es de jugador aun y me parece que es muy importante absorber experiencia de tantos años en las mejores ligas del mundo con los mejores entrenadores, pero sigue siendo su función primaria jugar al futbol y dentro de la cancha al tener un panorama más amplio puede ayudar pero en lo personal no lo visualizó siendo el técnico acá afuera y dentro de la cancha el jugador", expuso Cruz.

El timonel del Atlas fue claro al señalar que un técnico no vulnera su figura si un futbolista se acerca para ofrecerle algún punto de vista y que no se debe cuestionar por ello al técnico colombiano a quien por lo números no se le tendría que cuestionar, pero que la misma puede estar en duda a causa de otros factores.

“No se pierde autoridad, yo lo he hecho. No solo a Rafa, en algún momento le he pedido su opinión sino a muchos jugadores sobre a todos a los elementos de más experiencia. “Si nos vamos en lo estadístico no le podemos decir nada porque de 18 puntos obtuvo 16. Todos los ganó excepto el último donde empató. Los números están muy fríos. Alguien que no vio jugar a la selección y le muestran esos números pensaría que se hizo un papel extraordinario. Pero es cierto que han quedado algunas dudas en el funcionamiento, pero después del 7-0 no es sencillo trabajar el aspecto emocional cuando solo tienes algunos días para trabajar con el grupo”, refirió el técnico de La Furia.