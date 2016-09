El grito “¡Eh pu...!” no generará mayores riesgos para el futbol nacional. La posibilidad de recibir un veto por parte de FIFA es muy baja y comenzar a generar revuelo por un tema que se encuentra controlado, luce como equivocado. Así lo explicó una fuente cercana a la Federación Mexicana de Futbol y a la Liga MX.



Pese a que la campaña 'Abrazados Por El Futbol' parecía un intento para frenar el polémico grito, la idea es generar conciencia en el espectador sobre que no debe haber discriminación en ningún momento, independientemente de que se decida o no gritar en el inmueble que acudan.



Una vez explicado este detalle a las autoridades de FIFA, México no correría riesgo de recibir un veto durante las Eliminatorias, ya que se considera que no se puede frenar el libre albedrío de los aficionados, pero sí se puede concientizar sobre el uso de su voz y su expresión dentro del partido.



México encarará las eliminatorias con la tranquilidad de saber que el Azteca no corre peligro por el polémico grito.







