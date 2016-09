Con la conciencia de que después de una goleada, a cualquier técnico y plantel le surgen dudas sobre la elección de los jugadores para su próximo duelo, en el Atlas hay autocrítica después de que fueran goleados en el León, pero sobre todo muchas ganas de cambiar ese amargo pasaje en la liga y redimirse con su afición ganando este fin de semana ante Necaxa.

“Sabemos que el partido que se hizo contra León fue malo, no se vienen haciendo esas cosas, dejamos de hacer muchas cosas que León aprovechó, fueron certeros. Estamos conscientes que después de un partido malo al técnico le entran dudas, está en todo su derecho de hacer cambios que mejor le beneficien al equipo, estaremos ahí para aportar, si él decide hacer algunos cambios los que están afuera en la banca están preparados para suplir correctamente”, manifestó.

Flavio afirma que más allá de lo que sucedió ante La Fiera, el equipo sabe que tienen opciones de seguir con rumbo de liguilla, más allá de que existan críticas y presión sobre el equipo.

"Fue un golpe duro, el equipo venía haciendo bien las cosas. Se dejaron de hacer cosas que se venían haciendo, León obviamente las que tuvo las anotó, nos pudo haber hecho más goles, no tuvimos reacción, al grupo le pegó, eso quedó de lado, seguimos pensando en Necaxa y en sacar los tres puntos. La presión siempre va a estar cada partido, en sacar los tres puntos, más allá de si estamos en el descenso o no, ahora la presión es entrar a la liguilla, no estamos en una zona de confort porque el equipo quiere entrar a la liguilla, ya entrando ahí uno piensa en el campeonato, siempre piensa en salir campeón, hay que ir paso a paso, ya dejamos ir varios puntos, después cerrar bien el torneo que va a ser fundamental", indicó el mediocampista de La Furia.