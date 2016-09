Este martes el técnico de Tigres Ricardo Ferretti, volverá a encontrarse con Alan Pulido, quien ya milita con las Chivas, sin embargo el Tuca se molestó por hablar del tema. Ferretti dijo que encontrarse con ex jugadores en los partidos es normal para él, quien ya tiene 25 años como timonel. "Pues no, no tengo ningún comentario (de Pulido), en 25 años me ha tocado tener jugadores, después se van, los reencuentro, estoy de contrario, después hasta vuelven a jugar conmigo, son cosas normales del...