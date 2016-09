Exdiva de WWE revela veto de historia de incesto

De acuerdo a Waters, algunos creativos estaban interesados en realizar una fuerte y polémica historia con su "hermano", que al final no se realizó. "Deseaban hacer algo de incesto, pero querían abordarlo con respeto y que fuera una buena historia, en lugar de simplemente hacerlo. Al final, pensaron que recibiría reacciones flojas y lamentablemente desecharon la idea, en gran parte debido a la era familiar de ese entonces", indicó la luchadora.

En una reciente entrevista con el portal "Pancakes and Powerslams Show", la luchadora de 35 años habló sobre la razón por la que finalizó su personaje en WWE, a pesar de que muchos fanáticos consideraban que tenía para dar más en la compañía de los McMahon.

Aunque en WWE mantuvo algunas peleas ante Mickie James, Nikki Bella y otras divas, su periódo en la empresa pasó sin pena ni gloria. En cambio, después se mudó a TNA, donde tuvo grandes éxitos.

De 2010 a 2012, fue conocida como Winter en Total Nonstop Action Wrestling, empresa en la que consiguio dos Campeonatos Femeninos y un título en parejas al lado de Angelina Love.

A pesar de encabezar a las llamadas knockouts de TNA, la empresa decidió no renovar su contrato después de dos años. "No me dijeron nada en concreto. Mi contrato terminó y solo dejaron de promocionarme. Ese fue el final", concluyó.