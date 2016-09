La Selección francesa se impuso este jueves a la de Italia por 1-3 en el estadio San Nicola de Bari gracias a los goles de Anthony Martial, Olivier Giroud y Layvin Kurzawa, y amargó el debut del técnico Giampiero Ventura en el banquillo de los "azzurri".



Ambos seleccionados guardaron un minuto de silencio antes del comienzo del partido en honor a las víctimas del terremoto que sacudió Italia la semana pasada.



Ventura apostó por un 3-5-2 con la pareja ofensiva formada por Eder y Pellé mientras que los franceses salieron con el defensa madridista Raphael Varane como capitán y el delantero del Atlético Madrid Antoine Griezmann en la delantera.



A lo largo del encuentro, el seleccionador Didier Deschamps dio paso también a los jugadores del Barcelona Samuel Umtiti y Lucas Digne.



El cuadro galo mostró buena sintonía desde el comienzo y logró adelantarse a los 16 minutos de juego gracias al extremo del Manchester United Martial, que aprovechó un error de Giorgio Chiellini para marcar su primer gol con su selección.



Sin embargo, Italia no tardó en reaccionar e igualó por medio de Pellé, que controló un buen centro de Eder y golpeó con la zurda sin dejar opción al arquero Steve Mandanda.



Contrariamente a lo que se vio en la pasada Eurocopa, los italianos no mostraron gran atención defensiva y la poca determinación en los balones divididos propició el segundo tanto de los franceses, marcado por Giroud.



El delantero del Arsenal marcó un gran gol con la zurda tras una asistencia de lateral izquierdo Layvin Kurzawa.



En la reanudación, Italia dio paso a Gianluigi Donnarumma, que se convirtió en el portero más joven en debutar con la selección "azzurra", a los 17 años y seis meses.



El seleccionado italiano trató de subir su posición en busca del empate aunque fue evidente que las ideas tácticas de Ventura aún no han sido transmitidas claramente a la plantilla. Antonio Candreva y Giacomo Bonaventura fueron los más activos pero no consiguieron crear ocasiones peligrosas.



En la recta final, Francia dispuso de más espacios al contragolpe y selló su triunfo con el gol de Kurzawa, que logró batir a Donnarumma rematando casi desde la línea de fondo (m. 80).



Tras la derrota sufrida en casa contra Portugal en la final de la Eurocopa, los galos consiguen un triunfo ante los rivales de Italia y ganan confianza de cara al comienzo de las clasificaciones para el próximo Mundial de Rusia 2018.



Por su parte, la nueva era de Ventura en el banquillo "azzurro" empieza negativamente, con una derrota que es además la primera en la historia de la selección en los encuentros disputados en Bari, tras 9 victorias y un empate.



Además, en el duelo de esta noche la FIFA realizó la primera prueba oficial con los árbitros asistentes de vídeo (VAR, por su acrónimo inglés), que se situaron en un despacho privado del estadio San Nicola e intercambiaron opiniones con el árbitro holandés Bjorn Kuipers en caso de acciones controvertidas.

