El famoso “Veo que todavía me extrañas” está de regreso gracias a Giovani dos Santos, quien le volvió a tuitear a Belinda el hashtag que se creó hace dos años luego de una discusión que tuvieron por Twitter la entonces pareja.



La frase que causó reveló en julio de 2014 fue aprovechada por el futbolista mexicano luego de la polémica que generó la cantante en uno de sus conciertos, donde supuestamente la intérprete de ‘Egoísta’ habría sacado del evento a una ex novia del jugador del Galaxy.



“#veoquetodavíameextrañas”, se puede leer en el discreto tuit del ex seleccionado nacional, pero que de inmediato fue relacionado con Belinda por la situación que protagonizó hace algunos días.



Hasta el momento la también intérprete de ‘Dopamina’ no se ha pronunciado al respecto, no así los seguidores de ‘Gio’, quienes incluso le aconsejan en dicha publicación que “ya la supere”, luego de que también la actriz revelara recientemente que él no había sido el amor de su vida.



Vale la pena recordar que dicho hashtag lo crearon los seguidores de la pareja, cuando en 2014 discutieron a plena luz de Twitter tras un video que se filtró de ‘Gio’ donde aparecía en estado de ebriedad con una mujer, incluso la cantante aprovechó para hacer negoció y sacó a la venta unas playeras con dicha leyenda.