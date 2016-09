Una nueva temporada de la NFL da comienzo y aquí te decimos los conceptos básicos del futbol americano para que no pierdas ningún detalle y no quedes mal ante tus amigos conocedores



1. ¿Cómo se compone la Liga?



La Liga está compuesta por dos conferencias: la Nacional y la Americana, que a su vez están partidas en cuatro divisiones por conferencia: Norte, Sur, Este y Oeste. En cada división se sitúan cuatro equipos, por lo tanto, en total la NFL alberga a 32 competidores.



Cada conferencia juega su temporada regular desde septiembre, para luego calificar a las finales (playoffs) y sacar al campeón de cada una. Esos dos equipos ganan su lugar en el partido de partidos, el Super Bowl, que se juega cada año en los primeros días de febrero en una sede neutral que se define con años de anticipación. Es como cuando la FIFA elige la sede del Mundial, solo que acá es cada año y sólo por un partido.



2. ¿Cuántas posiciones existen?



Los equipos están conformados de tres grupos: equipos ofensivos, equipos defensivos y equipos especiales.



En el equipo defensivo (el cual está en el campo cuando el balón lo tiene el rival), se encuentran los DE (Defensive Ends), que se colocan en las esquinas de la línea defensiva; los DT (Defensive Tackle) situados juntos en el centro de la linea defensiva, entre los DE; luego se encuentran los Nose Guards, encargados de detener las jugadas de acarreo; LB (Linebackers), colocados justo atrás de la linea defensiva y su función varía mucho según las jugadas a las que se enfrenten. Por detrás de todos ellos se posicionan los CB (Corner backs), que cubren a los receptores ofensivos, y los SS (Safetys), quienes representan la última linea defensiva y su labor se basa en ayudar a los CB, y cortar los pases más profundos.



El cuadro ofensivo (que sale al campo de juego cuando el balón está en posesión del equipo) se compone de un C (Center), quien se encarga de poner el balón en juego, es decir, dársela al mariscal de campo, e inmediatamente cubrir a la linea defensiva. OF (Offensive Guard), se colocan a ambos lados del center, intentarán bloquear a la defensiva y crear espacios para los corredores, en el caso de una jugada por tierra. Luego vienen los OT (Offensive Tackle), situados en la zona exterior de la línea ofensiva, su función es bloquear en jugadas de carrera y habitar huecos para sus compañeros. TE (Tight End), son como una mezcla de receptores y bloqueadores, según la jugada, podrán recibir el balón o sencillamente bloquear. Luego tenemos al WR (Wide Receiver), ellos son los encargados de recibir los pases y, a través de movimientos, fintas, fortaleza y velocidad, llevar el balón lo más lejos posible; FB (Fullback), esta posición se encarga de correr con el balón, bloquear o en ocasiones recibir pases cortos. Después está el RB (Running back), quien acarrea el balón si así lo determina la jugada, son fuertes y veloces, también pueden recibir pases de vez en cuando. Por último, el QB (Quarterback), quien es el que recibe el balón del C al inicio de la jugada y dirige las jugadas, las escoge, las puede cambiar si así lo decide, puede lanzar o entregar el balón incluso puede correr, sí lo determina, él mismo con el ovoide.



Equipo especiales, son aquellos que se encargan de jugadas muy específicas, como la patada de despeje, el gol de campo, el kickoff o los puntos extras. La mayoría de los jugadores en equipos especiales desempeñan otra posición durante el partido, ya sea a la ofensiva o a la defensiva.



El K (Kicker) es el pateador, se encarga de los goles de campo y de los kickoffs; también está el H (Holder), quien sujeta el balón para que el pateador haga su trabajo; el P (Punter), golpea las patadas de despeje. PR (Punt Returner), se encarga de recibir y regresar los despejes contrarios, entre otros.



3. ¿Cuántos jugadores están en el campo, por equipo?



11 jugadores deben conformar cada equipo en el campo.



4. ¿Cómo se anotan puntos?



Los puntos se suman al anotar touchdowns, lo cual se logra al entrar con el balón en la zona de anotación del equipo rival.



Existen dos maneras de llevar el ovoide a la zona de anotación rival: acarreo y pase. El primero se refiere a correr con el balón entre las manos y entrar a la zona de anotación, trabajo que recae en los corredores de las ofensivas.



Un touchdown vale 6 puntos, y puedes lograr 1 extra si anotas la patada para el punto. También existe la opción, después de cada anotación, de ir por 3 puntos extras, desarrollando una jugada en la linea, pero si no anotas, solo se te suman 6 puntos.



Los goles de campo también están disponibles si en la tercera oportunidad, el equipo está muy lejos de anotar. Cada gol de campo vale 3 puntos.



5. ¿Cuántas oportunidades de avanzar tienen las ofensivas?



Las ofensivas tienen cuatro oportunidades para avanzar 10 yardas, si lo logran, se les otorgan otras cuatro jugadas, si no, el balón pasa a las manos del contrario.



6. ¿Qué es un safety?



El safety se refiere a la ocasión en que un jugador con la posesión del balón es derribado en su propia área de anotación, esta jugada le otorga al equipo que defiende 2 puntos.



7. ¿Qué es un fumble?



El fumble es la jugada en la que el jugador con posición del ovoide pierde el balón sin haber terminado la jugada, por lo tanto el balón sigue en juego; quien tome el balón primero, se queda con la posesión.



8. ¿Qué es una intercepción?



La intercepción es la jugada en la que el mariscal de campo lanza un pase y éste es atrapado por un defensa contrario.



9. ¿Cuánto dura un partido?



Los partidos en la NFL se dividen en cuatro periodos de 15 minutos cada uno. El entretiempo, entre el segundo y el tercer cuarto, dura 15 minutos también.

Cada equipo cuenta con tres tiempos fuera por mitad de partido, es decir, en los primeros dos periodos se puede parar el reloj en tres ocasiones por escuadra. Estos tiempos fuera no son acumulativos.



10. ¿Cuántos Super Bowl se han jugado?



En febrero de 2017, al finalizar la temporada 2016-2017, se jugará el Súper Domingo número 51 en la historia. Los más ganadores son los Acereros de Pittsburgh, con seis títulos; Dallas Cowboys, con cinco Super Bowls, y le siguen, con la misma cantidad de campeonatos logrados, los San Francisco 49ers.

