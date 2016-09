Guillermo Ochoa, portero de la Selección Mexicana, afirmó este jueves que no todos los jugadores del Tri están conformes con las constantes rotaciones de futbolistas que hace Juan Carlos Osorio.



En entrevista con Fox Sports, 'Paco Memo' aseguró que algunos seleccionados no están a favor, pero respetan la decisión del estratega.



"Es un tema complicado, habrá que respetar lo que pide el entrenador y lo que le gusta hacer, pero bueno, está claro que a varios no les gusta", reveló.



Ochoa opinó que el responsable de las alineaciones es Osorio y los integrantes del Tri obedecen las indicaciones.



"Creo que habrá que afrontarlo de la mejor manera, eso no es decisión nuestra, el que manda es el entrenador, pero uno tiene que cuadrarse", agregó.



El nuevo cancerbero del Granada admitió que en los últimos días hubo reuniones entre los futbolistas y cuerpo técnico del equipo.



"Se habló de las cosas que se hicieron bien, las que se tienen que corregir, como siempre... El reglamento siempre ha existido, siempre se ha llevado al pie de la letra. Acá se trata de que todos estemos en el mismo canal, el objetivo es ir a Rusia", aclaró.

