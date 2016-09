“Cántalo, cántalo, cántalo” o “no lo cante, no lo grite, no se abrace”, quien no recuerda esas frases de un narrador argentino, Sebastián Vignolo, o más conocido como ‘el Pollo’. Desde Buenos Aires, el cronista goza de fama en Colombia e incluso se atreve a hablar del presente de la selección nacional. Mientras conducía FOX Sports Radio Argentina, el gaucho debatía sobre la actuación de Frank Fabra en Boca Juniors y de un momento a otro se despachó contra Pékerman. Aseguró que el DT tiene miedo...