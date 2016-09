Para José María Basanta el duelo ante Xolos de Tijuana tendrá un toque especial, pues será su partido 250 defendiendo los colores de Rayados, y el Chema no ocultó su felicidad de entrar a la lista de los 10 jugadores con más partidos. "Contento de cumplir esa cantidad de partidos con esta Institución, la verdad siempre voy a estar agradecido con esta institución. Poder cumplir 250 partidos me pone muy feliz, de haber logrado en esa cantidad de títulos que he logrado y ojalá pueda seguir...