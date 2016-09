Miguel Herrera salió de aclarar las versiones de que se estaba "candidateando" para volver a la Selección Mexicana, pues el estratega de Chivas, Matías Almeyda indicó que le parecía una falta de respeto que el “Piojo” hablara del Tri cuando sigue al mando Juan Carlos Osorio.

El timonel de los Xolos de Tijuana mandó un mensaje más que directo para el entrenador del Guadalajara, solicitándole que se informe antes de emitir una opinión, ya que aseguró, no volverá a hablar del Tricolor para no generar polémicas, pues considera que el proceso del colombiano se mantendrá en el futuro.

“Cada quien utiliza las declaraciones como las quiere utilizar. No es falta de respeto, pero le pido que se informe cuando opine. No voy a hablar nunca más de la selección, a mí me preguntaron que, suponiendo, los directivos me llamaran para saber si estoy listo (dirigir al Tri), yo estoy listo siempre”, comentó.

En cuanto a la labor de Juan Carlos Osorio, Herrera elogió lo conseguido hasta el momento en la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia: “Para la Selección es el único lugar donde siempre estaré listo, pero también dije que hay un técnico que está haciendo bien las cosas y ha sufrido solo una derrota. Su cuadrangular fue casi perfecto, fue el que más puntos sacó, el que más goles anotó y recibió. Yo estoy seguro que el proyecto de Osorio va a seguir”.

