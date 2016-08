Mucho se había especulado acerca del Centenario azulcrema; sin embargo, la directiva de Coapa decidió hacer una celebración un tanto "tranquila", situación que ha sido fuertemente criticada por algunos jugadores históricos de la institución.



Para el presente torneo se esperaba que los de Coapa festejaran con bombo y platillo sus "100 años de grandeza"; desafortunadamente los aficionados se han quedado con las ganas, debido a que los azulcremas no presentaron un uniforme especial y a pesar de haberse especulado que enfrentarían al París Saint Germain, tampoco tendrán un partido conmemorativo de cara el centenario del próximo 12 de octubre.



Ante esto, las ex figuras de las 'Águilas' alzaron la voz y arremetieron contra la directiva.



"Quiero una fiesta para los americanistas, festejar con tu afición en un Estadio Azteca lleno. La gente quiere festejar un centenario, algo que no pasa todos los días", dijo el máximo goleador americanista en la historia del Clásico Nacional, Luis Alberto Alves 'Zague'.



De igual forma Daniel 'El ruso' Brailovsky mencionó que le gustaría que los 'millonetas' reconocieran y no se olvidaran de la gente, debido a que gracias a la afición, ellos se convirtieron en ídolos.



Por otro lado, Cuauhtémoc Blanco no se limitó y aseguró que la directiva debería reconocer a los grades jugadores: "Hay que darle un reconocimiento a los grandes jugadores que estuvieron en el América, nosotros nos partimos la madre dentro del campo por la institución".



Para finalizar Antonio Carlos Santos externó su deseo por que la directiva le agradeciera a todos los que han formado parte de la historia del club, mientras que el profe, Carlos Reinoso manifestó su desilusión por no ver jugar al equipo de sus amores ante un equipo de la talla del Real Madrid o Barcelona.