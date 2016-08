Christian Bermúdez tendría el reloj en su contra, pues continúa sin resolver su situación jurídica, y de no hacerlo, este martes podría recibir auto de formal prisión.



Según la agencia de noticias Quadratín, el abogado del futbolista pidió que el tiempo para llegar a un acuerdo se alargará; sin embargo, dicho periodo se cumpliría este 30 de agosto, y el Hobbit podría recibir sentencia si no arregla su situación con su exmujer.



"Los abogados de Christian Bermúdez no le han dado seguimiento y no se ha llegado a un acuerdo. Él sigue recluido y su situación jurídica se debe resolver mañana (martes), pero como van las cosas se le dictaría auto de formal prisión", declaró la defensa de su exesposa a los medios.

