"Hobbit" recibe la visita de sus compañeros en el reclusorio

Muchos comentarios han salido sobre las no convocatorias de Christian Bermúdez a la Selección nacional, más aún por tratarse del líder de goleo general. Sin embargo, El Hobbit aseguró estar tranquilo, sabedor de que el llamado de José Manuel de la Torre llegará en cualquier momento. “Estoy tranquilo. Gracias a Dios estoy en un buen nivel. No me voy a desesperar; estoy trabajando muy fuerte y mi objetivo es estar en la Selección, entonces no me voy a desesperar y tratar de seguir manteniendo el...