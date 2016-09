¡Imparable! Gennady Golovkin se impone por nocaut a Kell Brook

Gennady Golovkin retuvo sus títulos de los medianos este sábado, gracias a una victoria por nocaut técnico en el quinto asalto sobre el británico Kell Brook.

La esquina de Brook arrojó la toalla después de que el monarca de los welter, quien ascendió dos categorías para enfrentar a Golovkin, no pudo más ante el formidable kazajo, quien mejoró su foja a 36-0.

"Soy un guerrero", afirmó Brook. "Quería seguir adelante. Estaba listo para pelear y cualquiera que me ha entrenado sabe eso".

Si Golovkin esperaba que Brook fuera presa fácil de su poderoso golpeo en la O2 Arena de Londres, seguramente se llevó una sorpresa. El británico no rehuyó el intercambio de golpes y se mostró esporádicamente como una amenaza, pese a que sufrió una fractura del hueso orbital en el segundo round.

"Lo respeto. Es bueno pero no tan fuerte", comentó Golovkin. "No siento su poder. Fueron demasiados golpes y no los sentí".

Después de defender con éxito sus cinturones de los medianos por la AMB, el CMB y la FIB, Golovkin buscaría una pelea de unificación ante Billy Joe Saunders, para apoderarse del título de la OMB.

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, quien se perfilaba originalmente como rival de Golovkin para este mes, terminó renunciando a su cetro del CMB y ha sido blanco de una andanada de críticas en su país y en el extranjero, al considerarse que mostró miedo por la terrible pegada del kazajo.

"Estoy abierto a enfrentar a todos", dijo Golovkin.

Brook sufrió la primera derrota en su carrera profesional, en lo que fue su 37ma pelea. Por lo menos, puede decir con orgullo que fue uno de los pocos púgiles dispuestos a subir al cuadrilátero con Golovkin.

"Yo esperaba que él tuviera más pegada", afirmó Brook. "En el segundo round me rompió el hueso del pómulo pero yo lo estaba engañando. Él estaba frustrado. Yo comenzaba a encontrar mi estilo, pero cuando ves a tres, cuatro o cinco rivales es muy difícil".

El entrenador de Brook, Dominic Ingle, fue ovacionado por el público que llenó la arena cuando impidió que su pupilo siguiera combatiendo.

"No puedes pelear contra alguien contra Golovkin cuando no puedes siquiera verlo bien", dio el promotor Eddie Hearn.

