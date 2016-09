Molesto y contrariado porque su equipo los Leones Negros de la UdeG, apenas tienen un empate en cuatro presentaciones como local en la cancha del Estadio Jalisco, después de su derrota de 0-2 ante el Zacatepec, el director técnico Joel Sánchez aseguró que no está en su mente dejar su cargo y que buscará revertir que los Melenudos sean candiles de la calle y oscuridad como anfitriones en la Liga de Ascenso.

"El equipo siempre estuvo en inferioridad numérica, siempre jugar con un hombre menos te merma, te complica, me deja incomodísima esta situación de ser el peor local, y por otro lado siendo el mejor visitante, es complicado de digerir y estoy incomodísimo", indicó el estratega universitario.

Sánchez entiende la molestia de los aficionados y espera que su grupo de jugadores entienda la gravedad que implica el no poder ganar en su inmueble.

"Estoy apenado con la gente que viene a apoyar a su equipo, que tiene ilusiones de ver triunfos en su estadio, al final el trabajo semanal queda invisible, y la gente viene con todo el derecho de que se pueda ganar y como no les damos esos resultados obviamente que nos deja incomodísimos. Si analizamos bien las circuntancias es complicado un partido así, pero no es justificación, no la quiero, no la tomo, asumo lo que es y hay que mejorar", expresó Sánchez.

Los Leones Negros visitarán al Atlante el próximo viernes, y tendrán dos partidos cruciales en su casa la próxima semana, el 14 de septiembre en la Copa buscando su pase a octavos de final ante Coras y el domingo 18 del mes en curso recibiendo a los Venados de Mérida.