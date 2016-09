El volante ofensivo Jürgen Damm fue dado de alta este viernes, debido a que se encontraba internado por una infección en la pierna derecha, por lo que fue descartado para el juego entre Tigres y Puebla.

El jugador había sido internado hace unos días en un nosocomio luego del problema infeccioso, por el cual requirió tratamiento especial, pero ya salió del lugar.

Ahora, los felinos tendrán que esperar a que el jugador pueda entrenar al parejo de sus compañeros, para que esté de nueva cuenta a disposición del entrenador Ricardo “Tuca” Ferretti.

Otro de los elementos que continúan con su recuperación por problemas físicos es el colombiano Francisco Meza, quien dijo que ha sido muy difícil porque llegó como refuerzo y se presentó su lesión.

“Ha sido difícil el momento, pero he llegado a un equipo muy grande, donde me han brindado toda la confianza, aspiro a estar al cien por ciento y entrar en el momento en que me toque estar”, manifestó Meza.

El jugador dijo que su deseo es estar listo para demostrar el por qué el club Tigres confió en él para traerlo como refuerzo en el presente certamen del futbol mexicano.

E jugador llegó para esta justa y se lesionó de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha, de la cual aún se encuentra en etapa de rehabilitación.

