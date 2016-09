El haber hecho un torneo en donde batieron récords, fueron líderes, además de llegar a la final, son circunstancias que han provocado un estancamiento en el equipo, consideró el arquero Jonathan Orozco.



El cancerbero albiazul dijo que esperaban que los resultados de les dieran en automático como en el Clausura 2016, sin tomar en cuenta que el resto de los equipos también se reforzaron para este semestre futbolístico.



"Nos quedamos (estancados) con el gran torneo que hicimos, con el haber llegado a la final, creo que nos dolió un poco y nos costó un poco asimilarlo.



"Creemos que va a ser como el torneo anterior y nos damos cuenta que todos los equipos de reforzaron que todos quieren lo mismo que hicimos el torneo pasado. Siento que nos estancamos en ese pensamiento, hay que retomar las bases, retomar lo que hicimos el torneo pasado que fue muy bueno y regresar a la senda del triunfo", detalló el guardameta de la Pandilla.



Para Jona, poder vencer a Tijuana el próximo fin de semana será un parámetro para saber de que están hechos y si fue positivo la pausa que tuvieron por la fecha FIFA.



"Es un bien parámetro para nosotros, para ver de que estamos hechos, para saber hasta donde podemos dar. Es un bonito partido el sábado y vamos a tratar de hacer valer la localiza, darle una alegría a nuestra gente y llevarnos esos tres puntos", mencionó.



Rayados tiene una agenda cargada, pues jugará siete partidos en 21 días, los cuales son decisivos para clasificar a la siguiente ronda en el Apertura 2016 y en la Concachampions, para los cuales Orozco ve a una plantilla suficiente para disputar ambos certámenes.



"Equipo hay, porque ya lo demostró el torneo pasado, no sólo para hacer 15 puntos, sino para hacer más de 30, como ya lo hicimos en el anterior", dijo.



Son 30 puntos los que restan para disputarse en la Liga MX, y seis en la Liga de Campeones, algo que tienen en mente los jugadores de Rayados, quienes están enfocado en sumar de a tres unidades.



"El plantel está consciente de eso y no debemos dejar escapar más puntos, es importante sumar de a tres y dejar de lado la mala racha, si bien no ha sido puro perder, no es lo que estaba presupuestado", comentó.