"Si no gano un título yo me voy": Ignacio Ambriz

Luego de perder el Clásico Nacional con humillación ante las Chivas, las críticas le llovieron al estratega del América, Ignacio Ambriz, quien aseguró que seguirá en el banquillo azulcrema, el cual dejará sólo en caso de no conquistar un título en el Centenario. "Si no gano ningún título yo me voy y se los digo a todos aquí de frente, a la gente también para que lo sepa“, advirtió en tono molesto es entrenador de las Águilas en conferencia de prensa. "Quiero agradecerles porque he sido el...