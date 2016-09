En un partido vibrante, los Pumas no supieron sacar ventaja de la superioridad numérica y cayeron frente a Independiente del Valle, en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El global quedó 3-3, pero Ismael Sosa erró un penal en la tanda definitiva y los mexicanos quedaron fuera del certamen. El partido no arrancó como Pumas esperaba, Independiente comenzó a tener el control del balón y no cuidaba la ventaja global. Inclinados al frente, los espacios que dejó atrás el...