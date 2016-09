Hace mucho tiempo fueron amigos. Pero tal parece que los festejos en el vestidor del Barcelona entre José Mourinho y Josep Guardiola han quedado enterrados.

Ahora los entrenadores protagonizan una de las rivalidades más grandes en el mundo del fútbol. Precisamente, este fin de semana habrá una nueva edición del duelo en el derbi de Manchester, de la Premier League. “Mou” dirige a la escuadra de los “Red Devils”, mientras que Pep es el timonel de los “Citizens”.

Además de los tres puntos y la cima de la Premier League, “Mou” y Guardiola desean vencer a su rival por orgullo.

Cuando todo era felicidad entre José Mourinho y Josep Guardiola

Pep y “Mou” llegaron a festejar sus éxitos en el Barça, abrazados y llenos de felicidad.

Era el 14 de mayo de 1997 y los culés se medían al PSG en la final de la Recopa de 1997, que tuvo lugar en el Stadion Feijenoord de Rotterdam, en Holanda.

El Barça era liderado por el “Fenómeno” Ronaldo, Luis Enrique, Luis Figo y un tal Josep Guardiola. Además, “Mou” fungía como asistente y traductor de Bobby Robson.

Enfrente tenían a un cuadro galo que era encabezado por los brasileños Raí y Leonardo.

Luego de un encuentro parejo, el cotejo se inclinó al lado de los catalanes gracias al gol del “Fenómeno”.

Cuando el árbitro Markus Merk término del encuentro, las cámaras enfocaron a Guardiola y su compañero Iván de la Pena. Ambos se fundieron en un gran abrazo.

Entonces aparece el portugués Mourinho que es señalado por Pep. El ahora técnico del City va a la busca de “Mou” y se abrazan por más de cinco segundos. Incluso, “The Special One” se da el lujo de levantar a Guardiola en un par de ocasiones.

En ese entonces eran grandes amigos, ahora protagonizan una de las rivalidades más grandes del fútbol que tendrá una nueva edición en Manchester.

Así empezó la rivalidad de José Mourinho y Josep Guardiola

El primero en “atacar” fue “The Special One”. “Yo nunca he sido bueno escondiéndome detrás de filosofía y palabras”, declaró en una clara indirecta a Pep. Cabe recordar que algunos futbolistas llaman al español “El filósofo”, de una manera sarcástica por su abundante teoría.

En 2010, Pep contestó: “Eso ya me lo decían. No sé, a lo mejor soy muy desafiante, crecido e irónico”, dijo con seguridad.

En 2014, cuando “Mou” estaba a cargo del Chelsea volvió a tocar el tema. “El fútbol está lleno de filósofos, cada día más lleno de gente con fantásticas teorías filosóficas”, indicó en ese entonces.

Tal vez la fecha más recordada y cuando se incendió la relación fue en 2010. En ese entonces, el luso dirigía al Inter de Milán, mientras que Pep se encontraba en su segundo temporada en el banquillo de los culés.

Los nerazzurri dieron la campanada y eliminaron a los campeones en semifinales de la Champions. La estampa de “Mou” festejando en el Camp Nou con los aspersores encendidos es inolvidable.

El conjunto italiano ganó la ida 3-1 y cayó 1-0 en la vuelta, jugando gran parte con un hombre menos. “En condiciones normales, vamos a ser campeones”, le dijo Mourinho a Guardiola en catalán, en pleno juego.

La rivalidad aumentó cuando “Mou” llegó al timón del Real Madrid. Los “merengues” ganaron la final de la Copa del Rey con un gol de Cristiano Ronaldo. “Felicité al Madrid por la victoria. El árbitro estuvo muy atento y listo y vio fuera de juego por centímetros”, indicó Pep por un tanto anulado a Pedro.

El portugués no tardó en contestar. “Había dos grupos: Uno muy pequeñito, que no critica a los árbitros; y otro, en el que estoy yo, que habla cuando cometen errores importantes. Ahora empieza una nueva era de un tercer grupo, que solo forma Guardiola. Ese sector critica a los árbitros por sus aciertos”, aseguró el luso.

Para el siguiente enfrentamiento, Pep quiso evitar polémicas, pero volvió a las fuertes declaraciones. “Mourinho es el puto amo de la sala de prensa. Yo solo felicité al Madrid y al árbitro y salió con esas declaraciones. Es un mago en ese terreno”, indicó el ahora DT del City.

La mayor polémica de José Mourinho

Quizá las declaraciones más polémicas llegaron después de la semifinal de ida de la Champions League 2010-2011. El protagonista: “Mou”.

Luego de caer 2-0 en el Santiago Bernabéu, el lusitano compareció ante la prensa para quejarse del arbitraje, “el poder del Barcelona” y atacando a Guardiola.

“Al árbitro no le he dicho nada, simplemente me he reído y he aplaudido su decisión levantando dos dedos y nada más, Si le digo al árbitro o a la UEFA lo que pienso, se acaba mi carrera de entrenador. No sé si es por llevar UNICEF en la camiseta, o por el poder en la UEFA, o por si son simpáticos, pero no lo entiendo.

Si yo hubiera ganado una Champions como la que ganó Guardiola en 2009, me daría vergüenza después de lo que ocurrió en Stamford Bridge donde hubo cuatro penaltis que no se señalaron y este año, si la gana, será con el escándalo del Bernabéu”, atacó “Mou”.

¿Habrá otro polémica declaración el fin de semana?