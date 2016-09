Pese a los abucheos de la afición que pidieron su salida al final del partido con Honduras, el técnico colombiano Juan Carlos Osorio, afirmó que está tranquilo con el trabajo que ha hecho con México y con la mente puesta ya en la siguiente ronda.

“Me siento mejor preparado que antes, la verdad que no noté hasta el final cuando me lo comentaron mis auxiliares, cuando estoy dirigiendo me meto por completo, me siento bien, tranquilo dispuesto a continuar mejorando como profesional y como ser humano”, dijo.

En conferencia de prensa luego del empate sin goles ante Honduras, el estratega señaló que las quejas de la afición son válidas ya que el que “paga la entrada tiene todo el derecho, estamos en una democracia, México es un país muy grande, cada quien tiene todo el derecho de expresar su opinión”.

“Afortunadamente fue contra mí y no contra los muchachos, aunque muchos se sienten frustrados porque no se creen ser apoyados por su compatriotas, debería ser el apoyo total y después expresar cualquier tipo de malestar”, apuntó.

En los números, Osorio defendió su trabajo, al recordar “que se lograron 16 puntos de 18, creo que los números están claramente ahí para que cada quien los analice a su manera”.

Asimismo, cuestionado sobre si compatriota y homólogo le ganó la partida, explicó que hicieron un gran trabajo al tirar el “camión atrás” y defender su meta.

“Como juego, para aquellos que consideran que la defensa es la más importante, pueden decir que ellos hicieron un gran trabajo, para los que consideran que la ofensiva es la más importante complicada y difícil de ejecutarla, la seguiremos trabajando, pero indiscutiblemente es más asequible jugar con 40 metros por detrás de una línea defensiva, que tratar de hacer un futbol elaborado”, sentenció.