Juanfran aún no puede olvidar el penal que falló en la final de la Champions League 2015/2016. Luego del empate a un tanto de Atlético de Madrid y Real Madrid, el nuevo campeón de la Orejona tuvo que definirse desde los doce pasos.

Fue ahí, luego de tres tiros acertados de sus compañeros, cuando vino el turno del defensor español. Sin embargo, no tuvo la misma suerte que sus compañeros y envió su remate al palo del arco defendido por Keylor Navas. Su fallo terminaría costándole el título a los Colchoneros, luego que cayeran por 5 a 3 en la tanda de penales.

Juanfran no pudo contener la tristeza por su error y rompió en llanto. Las emocionantes imágenes del jugador llorando, quien sólo atinaba a pedir perdón a los hinchas, dieron la vuelta al mundo. Y a casi cuatro meses, el amargo momento aún da vueltas en la cabeza del zaguero. Al menos, así lo dejó saber en una entrevista al programa El Larguero de Cadena Ser.

“Me duele doler. Haberme perdido ese penal me hizo más fuerte profesional y personalmente, pero eso no implica que no me duela. Tengo que saber vivir con las derrotas y las victoria. La vida da nuevas oportunidades y creo que ganaremos la Champions League”, señaló el español.

Sin poder encontrar consuelo por la difícil situación que le tocó vivir, Juanfran recibió el respaldo que necesitaba. Su hijo se acercó al vestuario y le entregó un mensaje que lo marcó para recuperarse.

“Estaba en el vestuario después del partido y ahí llegó mi hijo para consolarme. Me dijo que no me preocupara y que mantuviera la calma. Mi hijo es fenomenal”, concluyó sobre el difícil momento que vivió tras perder el penal.