Jugador del Puebla organiza colecta para ayudar al 'Hobbit' Bermúdez

Christian Bermúdez no está solo, al menos así lo han expresado algunos de sus compañeros del gremio futbolístico, después de que se le dictara auto de formal prisión por incumplir con la pensión alimenticia para sus dos hijos.



El ‘Hobbit’ debe pagar más de 4 millones de pesos y llegar a un arreglo con su ex esposa María Fernanda Hernández; sin embargo, sus abogados aseguran que el futbolista no cuenta con el dinero para cubrir esa suma. En busca de ayudar a Bermúdez, Carlos Gutiérrez Armas jugador del Puebla, creó la fan page en Facebook ‘Afición futbolera con el Hobbit Bermúdez’ con la que busca recolectar donativos para apoyar a su compañero.



En la página se informa que se realizará un bote masivo en la ciudad de Puebla y que hay una cuenta de HSBC en la que se puede depositar dinero.



Gutiérrez Armas especifica que la cuenta la maneja María del Rocío Guadalupe Gutiérrez Abad, madre del ‘Hobbit’ Bermúdez



En la fan page aparece un video de Carlos en el que dice que quieren sacarlo de la problemática en la que está metido y que esto no es ninguna estafa. De igual forma Pablo Barrera pide la ayuda de la gente a través de una grabación.