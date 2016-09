La gimnasta mexicana, Alexa Moreno, quien será recordada por las críticas que recibió tras su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016, reveló que no se limita en su alimentación, en la que incluye carne y pizza. La atleta nacida en Mexicali Baja California fue llamada ‘gordita’ y en redes sociales la acusaron de sobrepeso respecto a las gimnastas que suelen ser muy delgadas. "Algunas veces me pongo a dieta, pero como de todo, tengo gente que me cuida en ese aspecto, pero no me limito,...