Uno de los propósitos de esta concentración de la Selección Mexicana fue la reunión que sostuvieron los jugadores del equipo con Juan Carlos Osorio, tras la desastrosa actuación de la Selección Mexicana en la Copa América Centenario hace unos meses.



La reunión se llevó a cabo el martes pasado en el Centro de Alto Rendimiento, la cual fue encabezada por Rafael Márquez, Andrés Guardado, Guillermo Ochoa y Héctor Herrera, quienes son los líderes del cuadro azteca, y que estuvieron acompañados del cuerpo técnico y Decio de María.



La junta duró cerca de dos horas y se tocaron temas importantes. El principal tópico que se discutió fue el de las negativas de algunos jugadores por vestir la camiseta de la Selección Mexicana, por lo que el acuerdo al que llegaron es que no se le rogará a nadie para ser convocado.



Este primer acuerdo es para que todo aquel que esté en el Tricolor se sienta orgulloso y comprometido, pues saben que lo más importante es sumar para llevar las cosas a buen puerto; es decir, se terminaron las malas caras y las ‘divas’ en el cuadro azteca.



Asimismo, se determinó que las familias de los jugadores no estén tanto tiempo en las concentraciones, y es que creen que esto puede llegar a distraerlos.



Sobre el comportamiento con los medios de comunicación, existió un arreglo para que haya una apertura para todos y es que la relación se rompió durante la pasada Copa Oro y desde entonces los jugadores se negaban a dialogar con la prensa que no tenían derechos

de transmisión.



Estas nuevas políticas empezarán a llevarse a cabo a partir de ya, con la idea de corregir los errores de la Copa América.

