Jürgen Damm no tiene prisa por irse a Europa

Con el cierre de registros en Europa, se esfuma la posibilidad de que Jürgen Damm emigre a jugar al viejo continente, sin embargo esa posibilidad no le quita el sueño. Al mediocampista no le apura salir de los Tigres, a quien reconoce como el mejor equipo de México. "Lo dije muchas veces; estoy en el mejor equipo de México, con el mejor entrenador, no tengo prisa por salir, yo creo que lo importante es seguir aprendiendo con el Tuca", comentó. El ex jugador de los Tuzos del Pachuca, fue claro...