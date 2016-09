“La afición es la que debe superar el 7-0”: Alfredo Talavera

Molesto al ser cuestionado por los “fantasmas” del 7-0 que México sufrió en la Copa América Centenario, Alfredo Talavera expresó que los seleccionados ya superaron la estrepitosa derrota y que en realidad es la afición y los medios los que deben dejar atrás ese resultado.



“Pasaron dos meses, ya ganamos un partido, jugamos otro y el equipo ya lo superó y quien tiene que superarlo es la gente y los medios.



“Son 16 puntos de 18, dónde está la desesperación de la gente y es ahí donde tienen que apoyar en las buenas y en las no tan buenas, no solo se suban cuando todo es color de rosa, también los medios, al final de cuentas es una selección, somos seres humanos, cumplimos una meta y estamos contentos por eso”, dijo el arquero.



Sin embargo, Talavera no perdió la autocrítica y aceptó que el Tri debe mejorar de cara al inicio del hexagonal y resaltó el haber mantenido la calma pese a los gritos de la afición y a un rival que solo se encerró en su mediocampo.



“Sin duda hay que mejorar, eso está claro, no podemos conformarnos con lo que se hizo en este partido pero en el camino hacia una calificación al Mundial vamos a encontrarnos este tipo de partidos, tropiezos, vamos a tener descalabros pero la mentalidad debe ser sólida.



“Tranquilos, incluso fue durante el partido y tenemos que mantener la calma, seguimos insistiendo y cuando un equipo se echa atrás es muy difícil y siempre te van a jugar así esos equipo, pero estamos tranquilos”, puntualizó.